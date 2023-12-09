تعرض قوة من الاحتلال لعمليات إطلاق نار قرب قباطية في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 08:34

تعرض قوة من الاحتلال لعمليات إطلاق نار قرب قباطية في الضفة

منذ 2 mins 9 December، 2023
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