عدد من الشهداء والاصابات إثر استهداف منزل في دير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 09:06

عدد من الشهداء والاصابات إثر استهداف منزل في دير البلح

منذ 35 mins 9 December، 2023
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