اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 06:04

اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في مدينة نابلس

منذ 2 ساعة 9 December، 2023
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