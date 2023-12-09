إعلام العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 03:12

إعلام العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان

منذ 14 mins 9 December، 2023
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