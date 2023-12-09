المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني غرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2023 - 03:22

المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني غرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 9 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة