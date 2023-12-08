كتائب القسام تقصف “تل أبيب” وصافرات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات وسط فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2023 - 18:38

كتائب القسام تقصف “تل أبيب” وصافرات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات وسط فلسطين

منذ 9 mins 8 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة