كتائب القسام: استهدفنا جيباً عسكرياً إسرائيلياً بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 18:38

كتائب القسام: استهدفنا جيباً عسكرياً إسرائيلياً بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة

منذ 26 mins 8 December، 2023
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