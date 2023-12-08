اشتباكات مسلحة مستمرة مع قوات الاحتلال على حاجز “دوتان” قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 18:38

اشتباكات مسلحة مستمرة مع قوات الاحتلال على حاجز “دوتان” قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين

منذ 27 mins 8 December، 2023
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