مراسل المنار : مروحية “اباتشي” استهدفت منزلا مدمرا في اطراف بلدة مروحين يُستهدف للمرة السادسة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 18:38

مراسل المنار : مروحية “اباتشي” استهدفت منزلا مدمرا في اطراف بلدة مروحين يُستهدف للمرة السادسة

منذ 1 ساعة 8 December، 2023
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