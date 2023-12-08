المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة متات ‏مقابل بلدة رميش ‏بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابتها إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 17:02

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة متات ‏مقابل بلدة رميش ‏بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابتها إصابة مباشرة ‏

منذ 16 mins 8 December، 2023
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