مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع العباد ‌‏بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 17:06

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع العباد ‌‏بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة

منذ 22 mins 8 December، 2023
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