المقاومة الإسلامية استهدفت مربض ‏خربة ماعر وموقع ‏الرادار في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 17:06

المقاومة الإسلامية استهدفت مربض ‏خربة ماعر وموقع ‏الرادار في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما بشكل مباشر

منذ 29 mins 8 December، 2023
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