مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية وتمت أصابة ‏أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2023 - 17:08

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية وتمت أصابة ‏أهدافها بدقة

منذ 37 mins 8 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة