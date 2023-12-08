كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية في محور شمال خانيونس بقذيفة “الياسين 105” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 17:06

كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية في محور شمال خانيونس بقذيفة “الياسين 105”

منذ 38 mins 8 December، 2023
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