إذاعة جيش الاحتلال: الجنديان اللذان أُعلن عن مقتلهما قبل قليل هما ضابط برتبة رائد وآخر برتبة ملازم أول قتلا في شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 17:06

إذاعة جيش الاحتلال: الجنديان اللذان أُعلن عن مقتلهما قبل قليل هما ضابط برتبة رائد وآخر برتبة ملازم أول قتلا في شمال قطاع غزة

منذ 38 mins 8 December، 2023
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