غارات لطائرات العدو الاسرائيلي على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 15:36

غارات لطائرات العدو الاسرائيلي على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 12 mins 8 December، 2023
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