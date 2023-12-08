مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة العديسة بعدد من القذائف بالتزامن مع قصف للأطراف الجنوبية لبلدة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 15:36

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة العديسة بعدد من القذائف بالتزامن مع قصف للأطراف الجنوبية لبلدة الخيام

منذ 35 mins 8 December، 2023
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