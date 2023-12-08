إطلاق رشقة صاروخية من غزة باتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 14:04

إطلاق رشقة صاروخية من غزة باتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان

منذ 1 ساعة 8 December، 2023
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