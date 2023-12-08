العراق | المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدتين للاحتلال الامريكي في سوريا والعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 12:32

العراق | المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدتين للاحتلال الامريكي في سوريا والعراق

منذ 15 mins 8 December، 2023
المقاومة الإسلامية في العراق - صاروخ صارم
العراق - عربي وإقليمي

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، وقاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الاسد” غرب العراق برشقات صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وفي بيان اليوم الجمعة، قالت المقاومة الاسلامية إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر”.

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وفي بيان لاحق، قالت المقاومة إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الاسد” غرب العراق، برشقة صاروخية، أصابت هدفها بشكل مباشر”.

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المصدر: موقع المنار

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