اعلام العدو: هجوم سيبراني على موقع أرشيف الدولة في “إسرائيل” ما أدى إلى محو كثير من المعلومات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 10:58

اعلام العدو: هجوم سيبراني على موقع أرشيف الدولة في “إسرائيل” ما أدى إلى محو كثير من المعلومات

منذ 9 mins 8 December، 2023
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