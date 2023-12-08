كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 11:00

كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 39 mins 8 December، 2023
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