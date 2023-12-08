السوداني يلتقي السفير السعودي ويثني على تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين في صناعة الإسمنت

أثنى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، على تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي في صناعة الإسمنت، معتبراً أن هذه الشراكة تفتح الطريق أمام شراكات مستقبلية أوسع، بين رجال أعمال وشركات البلدين.

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى أمس الخميس، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، وممثلي الشركتين العراقية والسعودية.

وأثنى رئيس الوزراء “على توقيع عقد الشراكة بين شركة الديار العراقية (قطاع خاص)، والشركة الشمالية السعودية لصناعة الاسمنت، في أولى شراكات القطاعين الخاصين العراقي والسعودي، بمجال الاسمنت، التي جرت برعاية مباشرة من صندوق العراق للتنمية.

وأكد السوداني أن “هذه الشراكة تفتح الطريق أمام شراكات مستقبلية أوسع بين رجال الأعمال والشركات العراقية ونظيراتها السعودية، بما يشجع القطاع الخاص في البلدين الشقيقين نحو خلق المزيد من فرص العمل المشتركة والتنمية المستدامة، ويعضد الترابط بين الاقتصاد العراقي واقتصادات دول الجوار”

المصدر: وكالات