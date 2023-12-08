المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع المالكية الاسرائيلي بقذائف المدفعية وحققوا اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 00:00

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع المالكية الاسرائيلي بقذائف المدفعية وحققوا اصابات مباشرة

منذ 24 mins 7 December، 2023
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