مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني ينفذ غارتين مستهدفا أطراف بلدة مروحين وسقوط عدد من القذائف في أطراف بلدة مارون الراس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 00:08

مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني ينفذ غارتين مستهدفا أطراف بلدة مروحين وسقوط عدد من القذائف في أطراف بلدة مارون الراس

منذ 52 mins 7 December، 2023
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