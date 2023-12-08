بعد قليل.. مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 00:04

بعد قليل.. مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة

منذ 54 mins 7 December، 2023
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