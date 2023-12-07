قصف مدفعي صهيوني عشوائي متواصل على منازل المواطنين بأحياء الزيتون، الصبرة، الشجاعية، التفاح والدرج بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 23:02

قصف مدفعي صهيوني عشوائي متواصل على منازل المواطنين بأحياء الزيتون، الصبرة، الشجاعية، التفاح والدرج بمدينة غزة

منذ 5 mins 7 December، 2023
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