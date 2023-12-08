قصف صهيوني عنيف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2023 - 00:04

قصف صهيوني عنيف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 7 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة