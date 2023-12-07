مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا موقع الجرداح وثكنة زرعيت وتجمعا لجنود الاحتلال في حرج شتولا (قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 7 2023 - 17:48

مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا موقع الجرداح وثكنة زرعيت وتجمعا لجنود الاحتلال في حرج شتولا (قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة ‏

منذ 40 mins 7 December، 2023
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