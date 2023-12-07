المقاومة الاسلامية استهدفت موقع بياض بليدا وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل ‏العلام وتجمعا للجنود في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققت إصابات مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 17:48

المقاومة الاسلامية استهدفت موقع بياض بليدا وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل ‏العلام وتجمعا للجنود في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققت إصابات مباشرة ‏

منذ 1 ساعة 7 December، 2023
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