مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 17:48

مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 7 December، 2023
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