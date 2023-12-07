سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهدفنا تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 17:48

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهدفنا تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة

منذ 2 ساعة 7 December، 2023
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