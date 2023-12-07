ميقاتي دان استهداف العدو الاسرائيلي للطواقم الصحافية

جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي إدانة العدو الاسرائيلي على استهدافه الطواقم الصحافية خلال عدوانها المستمر على لبنان ما ادى الى استشهاد وجرح العديد منهم.

وتعليقا على التقريرين اللذين اصدرتهما وكالتا “رويترز” و”الصحافة الفرنسية” بشأن استهداف الطواقم الصحافية، قال ميقاتي إن “الاجرام الاسرائيلي لا حدود له، وهذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان”، وتابع “كما أن استهداف المؤسسات الاعلامية يهدف الى اسكات كل صوت يفضح العدوان الاسرائيلي”، واضاف ان “الحكومة اللبنانية ستتخذ الاجراءات كافة لضم التقريرين الى الشكوى المقدمة أمام مجلس الامن الدولي ومتابعتها وقد تواصلت في هذا الاطار مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لاجراء المقتضى”.

وقال ميقاتي “كما تواصلت مع وزير الاعلام زياد المكاري الذي باشر الاجراءات العملانية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة وهو أيضا في صدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان للطلب اليها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام