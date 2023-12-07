لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم ‏الخميس 7-12-2023 موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‌‎‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 7-12-2023 م ‌‎ ‎

‏23 جمادى الأولى 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 6-12-2023:

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء بتاريخ 2023/12/06 أحد عشر (11) بيانًا عسكريًّا تضمّنت إحدى عشرة (11) عملية استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:00 استهداف موقع الرادار بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 14:10 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجّه وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:20 استهداف ثكنة هونين (راميم) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:30 استهداف موقع حدب البستان بالصواريخ الموجّهة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في كرم التفاح قرب ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر مقابل بلدة عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

6- الساعة 16:15 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

7- الساعة 16:30 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 17:15 استهداف موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

اعتداءات العدو

وفي سياق الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار أن مدفعية العدو الصهيوني تستهدف وادي السلوقي في جنوب لبنان.

كما أفاد عن تعرض أطراف بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة لقصف مدفعي صهيوني.

المصدر: موقع المنار