مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من المحافظة الوسطى لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 05:40

مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من المحافظة الوسطى لقطاع غزة

منذ 1 min 7 December، 2023
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