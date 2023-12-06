المقاومة الاسلامية في العراق : رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو في غزّة استهدفنا للمرة الثانية اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الاسد ” غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 20:14

المقاومة الاسلامية في العراق : رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو في غزّة استهدفنا للمرة الثانية اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الاسد ” غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر

منذ 23 mins 6 December، 2023
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