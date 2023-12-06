سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وتمكنوا من تدمير 3 آليات عسكرية صهيونية بعدد من قذائف “التاندوم” بحي التفاح في محور التقدم شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 20:16

سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وتمكنوا من تدمير 3 آليات عسكرية صهيونية بعدد من قذائف “التاندوم” بحي التفاح في محور التقدم شرق غزة

منذ 25 mins 6 December، 2023
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