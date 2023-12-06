سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في محيط مسجد الظلال ومقبرة الشيخ ناصر شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 20:14

سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في محيط مسجد الظلال ومقبرة الشيخ ناصر شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل

منذ 26 mins 6 December، 2023
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