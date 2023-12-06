غوتيريش يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن الوضع بغزة وفقا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتهديد السلم الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 20:14

غوتيريش يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن الوضع بغزة وفقا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتهديد السلم الدولي

منذ 47 mins 6 December، 2023
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