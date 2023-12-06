الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يزال العمل جاريا حتى اللحظة في النقطة الطبية التي أقامها فريق اسعاف الجمعية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل ما لا يقل عن 250 جريحا يوميا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 20:14

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يزال العمل جاريا حتى اللحظة في النقطة الطبية التي أقامها فريق اسعاف الجمعية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل ما لا يقل عن 250 جريحا يوميا

منذ 59 mins 6 December، 2023
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