الهلال الأحمر الفلسطيني: أدى نفاد الوقود الخاص بالمركبات وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع الى استحالة العمل في اخلاء الجرحى والشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 20:14

الهلال الأحمر الفلسطيني: أدى نفاد الوقود الخاص بالمركبات وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع الى استحالة العمل في اخلاء الجرحى والشهداء

منذ 59 mins 6 December، 2023
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