تقرير مصور | اقرارٌ صهيوني بصعوبة الميدان امام المقاومة في القطاع

واصلت المقاومة الفلسطينية دك المستوطنات الصهيونية في غلاف قطاع غزة بالصواريخ والتصدي للتوغلات البرية لجيش الاحتلال على مختلف الجبهات. كما اعلن اعلامُ العدوِ عن دويِ انفجاراتٍ فوقَ البحرِ الاحمر قربَ ايلات في الجنوب الفلسطيني المحتل. ومع الصعوباتِ الميدانيةِ التي تواجهُ قواتِ الاحتلالِ في مختلفِ الجبهاتِ كشفَ الاعلامُ الصهيونيُ عن ازديادِ حجمِ الضغطِ الذي تتلقاهُ حكومةُ العدو من اهالي الاسرى لدى حماس مشيراً الى انَ اللقاءَ الاخيرَ لهؤلاءِ مع بنيامين نتنياهو كانَ صاخباً وعاصفاً ، حيث وُجهَ الاتهامُ لنتنياهو بالخيانةِ ومحاولةِ قتلِ الاسرى بمواصلةِ مهاجمةِ قطاعِ غزةَ من دونِ قدرتِه على الحسمِ وتحقيقِ الهدفِ المعلنِ بانهاءِ حركةِ حماس.

وتقر الاوساط الصهيونية باشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية على مختلف جبهات القتال في قطاع غزة مؤكدة ان القوات المتوغلة لا تحرز تقدما يحقق الاهداف المعلنة للحرب.