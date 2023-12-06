وداع حاشد لشهيد الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد في شمسطار

شيعَ الجيشُ اللبنانيُ واهالي بلدةِ شمسطار البقاعية الشهيد العريف في الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراءَ العدوان الصهيوني على مركز عسكري في بلدة العديسة الحدودية.

موكبُ التشييع الحاشد انطلقَ بعدَ الصلاةِ على الجثمان الطاهر ، وجاب شوارعَ البلدةِ بمشاركةٍ واسعةٍ من اهالي وفعالياتِ المنطقة، وادت ثلةٌ من رفاقِ السلاحِ القسمَ العسكريَ على النعشِ الطاهر، قبل ان يوارى الشهيدُ في ثرى جبانة البلدة.

وشارك في التشييع حشدٌ من النوابِ والشخصياتِ وممثلُ وزيرِ الدفاعِ وقائدِ الجيش العميد عبد الناصر الحلبي الذي أكد أنّ الشهيدَ قدمَ نفسَه لهذه المهمةِ الجسيمة ، دفاعًا عن الوطن، واستشهد ليبقى بلدُه عزيزاً ومصانا.