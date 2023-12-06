‫بيان للفصائل الفلسطينية: نحذر من أي تساوق مع المشروع  ‫الصهيوني بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 13:08

‫بيان للفصائل الفلسطينية: نحذر من أي تساوق مع المشروع  ‫الصهيوني بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة 

منذ 2 ساعة 6 December، 2023
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