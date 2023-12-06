قوات الاحتلال تقتحم بلدة حلحول شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 02:36

قوات الاحتلال تقتحم بلدة حلحول شمال الخليل

منذ 1 ساعة 6 December، 2023
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