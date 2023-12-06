إصابة 7 فلسطينيين بينهم امرأة بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 02:36

إصابة 7 فلسطينيين بينهم امرأة بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

منذ 2 ساعة 6 December، 2023
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