قوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة والفسفورية في محيط منطقة الترنس والسوق بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 02:36

قوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة والفسفورية في محيط منطقة الترنس والسوق بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 6 December، 2023
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