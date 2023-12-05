وصول عدد من الجرحى الى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة  ‫الصهيونية الأخيرة على دير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 15:20

وصول عدد من الجرحى الى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة  ‫الصهيونية الأخيرة على دير البلح

منذ 28 mins 5 December، 2023
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