عشرات الإصابات وصلت الى مستشفى ناصر إثر قصف صهيوني استهدف  ‫مدرسة تؤوي نازحين في منطقة معن شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 09:38

عشرات الإصابات وصلت الى مستشفى ناصر إثر قصف صهيوني استهدف  ‫مدرسة تؤوي نازحين في منطقة معن شرق خانيونس

منذ 27 mins 5 December، 2023
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