مراسل المنار في غزة: غارات صهيونية على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح قصف عنيف على محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 09:36

مراسل المنار في غزة: غارات صهيونية على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح قصف عنيف على محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع

منذ 30 mins 5 December، 2023
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