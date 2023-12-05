اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 5 2023 - 03:40

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

منذ 1 ساعة 5 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة